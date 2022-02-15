Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине, Щербакова — вторая

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Лидирует Камила Валиева. В прокате она допустила ошибку на тройном акселе, но чисто исполнила остальные прыжки. От судей спортсменка получила 82,16 балла.

Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)

Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51

6. Юй Йонг (Корея) — 70,34

7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,09

8. Алиса Лю (США) — 69,50

9. Ким Елим (Корея) — 67,78

10. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40

11. Мэрайя Белл (США) — 65,38

12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31

13. Карен Чен (США) — 64,11

14. Николь Шотт (Германия) — 63,13

15. Мана Кавабэ (Япония) — 62,69

16. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 61,82

17. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 61,46

18. Ольга Микутина (Австрия) — 61,14

19. Алексия Паганини (Швейцария) — 61,06

20. Мадлен Скизас (Канада) — 60,53

21. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,55

22. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 59,24

23. Александра Фейгин (Болгария) — 59,16

24. Екатерина Куракова (Польша) — 59,08

25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 56,97