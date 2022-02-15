Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине, Щербакова — вторая
Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Лидирует Камила Валиева. В прокате она допустила ошибку на тройном акселе, но чисто исполнила остальные прыжки. От судей спортсменка получила 82,16 балла.
Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)
Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.
Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51
6. Юй Йонг (Корея) — 70,34
7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,09
8. Алиса Лю (США) — 69,50
9. Ким Елим (Корея) — 67,78
10. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40
11. Мэрайя Белл (США) — 65,38
12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31
13. Карен Чен (США) — 64,11
14. Николь Шотт (Германия) — 63,13
15. Мана Кавабэ (Япония) — 62,69
16. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 61,82
17. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 61,46
18. Ольга Микутина (Австрия) — 61,14
19. Алексия Паганини (Швейцария) — 61,06
20. Мадлен Скизас (Канада) — 60,53
21. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,55
22. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 59,24
23. Александра Фейгин (Болгария) — 59,16
24. Екатерина Куракова (Польша) — 59,08
25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 56,97