Серебро в танцах на льду, итоги короткой программы женщин. Live — в 17:30!
Сразу после короткой программы женщин на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — в 17:30.
Мы обсудим:
— Прокаты Синициной и Кацалапова
— Золото французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона
— Могли ли Виктория и Никита обыграть французов?
— Выступления мужчин в личном турнире
— Итоги женской короткой программы
— Камила Валиева: выступление российской чемпионки
— Александра Трусова: прокат в короткой и ожидания от произвольной программы
— Анна Щербакова: выступление фигуристки
Присоединяйтесь!
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