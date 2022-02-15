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Сегодня, 12:30

Серебро в танцах на льду, итоги короткой программы женщин. Live — в 17:30!

Серебро в танцах на льду, итоги короткой программы женщин. Live — в 17:30!

Сразу после короткой программы женщин на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — в 17:30.

Мы обсудим:

— Прокаты Синициной и Кацалапова

— Золото французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона

— Могли ли Виктория и Никита обыграть французов?

— Выступления мужчин в личном турнире

— Итоги женской короткой программы

— Камила Валиева: выступление российской чемпионки

— Александра Трусова: прокат в короткой и ожидания от произвольной программы

— Анна Щербакова: выступление фигуристки

Присоединяйтесь!

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Олимпиада-2022, фигурное катание: короткие программы женщин в личном турнире
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