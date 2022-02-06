Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Мужчины

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44

4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04

5. Роман Садовский (Канада) — 122,60