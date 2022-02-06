Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).
Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Мужчины
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44
4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60
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