Олимпиада-2022, фигурное катание: итог произвольной программы мужчин в командном турнире
Кондратюк — второй в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине
В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.
В рамках второго соревновательного дня мужчины выступили с произвольными программами. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».
В составе сборной России выступит Марк Кондратюк. Он выйдет на лед третьим — примерно в 7:13.
Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44
4. Цзинь Боян (Китай) —155.04
5. Роман Садовский (Канада) — 122.60
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