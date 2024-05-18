Ковалев проиграл Сафару в Эр-Рияде и потерпел первое поражение за два года
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл шведу Робину Сафару на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Поединок завершился в 10-м раунде победой Сафары единогласным решением судей (97-92, 99-90, 95-94).
Этот бой стал первым для 41-летнего Ковалева после двухлетнего перерыва. Всего на счету россиянина за карьеру 35 побед, 5 поражений и одна ничья. 31-летний швед одержал 17-ю победу и остается непобежденным.
Главным событием вечера бокса в Эр-Рияде станет противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмены проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом веса.
«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.
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