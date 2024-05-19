Является ли Усик лучшим боксером постсоветского пространства всех времен? Мнение Андреева

Никаких эмоций. Только аргументы.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. После шестого раунда казалось, что Фьюри полностью взял бой под контроль — его апперкоты заходили прекрасно, а пропускать в голову он практически перестал. Но затем Усик взвинтил темп, добавил агрессии — и Тайсон развалился. В восьмом раунде британца и вовсе спасли рефери с гонгом. Усик подтвердил, что именно он, а не кто-либо еще, — лучший боксер постсоветского пространства всех времен.

Лучший — не значит самый талантливый. Усик не делает в ринге чего-то божественного, как Василий Ломаченко. Не обладает страшной нокаутирующей мощью и умением отменно работать на любой дистанции, как Артур Бетербиев. Лучший — это тот, кто бьет других лучших, самых-самых мастеров (как Энтони Джошуа и Фьюри, например), не проигрывает, берет титулы один за другим, а если что-то складывается не так, переключается и в итоге снова побеждает.

По пунктам:

1. У Усика выдающаяся любительская карьера: олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы. Дважды выиграл у безусловного топа Артура Бетербиева (при одном поражении). Артур с решением судей не согласен, но факт остается фактом — Александру дважды подняли руку. Усик в профессионалах во многом сохранил любительскую манеру — челнок, постоянное движение, работа с дистанции.

2. У Усика сложнейшая оппозиция. Кшиштоф Гловацкий, Майкл Хантер, Марко Хук, Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа (дважды), Даниэль Дюбоа, а теперь и Тайсон Фьюри — Александр победил всех. Ни у одного боксера из стран экс-СССР нет такой коллекции из поверженных звезд бокса. Ни у Кости Цзю, ни у Геннадия Головкина, ни у кого.

Гловацкий, Хантер, Бриедис, Гассиев и, конечно же, Фьюри до Усика в профи не проигрывали НИКОГДА. И ведь Фьюри весит где-то на 18 кг больше и выше на 16 см (да еще и с гигантским ричем 216 см).

4. Усик регулярно побеждал на чужом поле: Гловацкого — в Польше, Хантера — в США, Хука — в Германии, Бриедиса — в Латвии, Гассиева — в России, Беллью, Чисору и Джошуа — в Великобритании. Но даже т.н. домашнее судейство бессильно перед Усиком.

5. Титулы? Тут Усик совсем уж недосягаем — абсолютный чемпион мира в двух весах — в крузервейте и супертяжах (первый после Леннокса Льюиса). С чистым рекордом 22-0. Единственный боксер из СНГ, кому удавалось стать абсолютным, — Костя Цзю, — но в одном весе.

6. Усик никогда не оказывался в ситуации, когда он висел на волоске: в профессионалах ни в первом тяжелом весе, ни в супертяжелом он не бывал в нокдаунах. Да, Дюбоа отправил его на канвас, но рефери засчитал тот удар как попадание в пах.

7. Естественно, есть у Усика и неповторимые боксерские качества, а не только титулы и красивая статистика. У Александра удивительная для тяжеловеса выносливость. Усик проводит за сессию по 15 раундов спаррингов (по 3,5 минуты с отдыхом в 20 секунд), может проехать 100 км на велосипеде при жаре в 45 градусов. Соответственно провести 12 раундов в высоком темпе для него труда на составляет — и это при его-то энергозатраной манере. Фьюри выигрывал, но Усик его переборол, задавил, уронил. Еще никто не нашел противоядия против зверского функционала Александра.

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Еще недавно Усик был любимцем не только на Украине, но и в России. Понятно, что в России отношение к нему изменилось. Но, раз уж мы тут говорим исключительно о спорте, давайте будем правдивы: среди боксеров из стран бывшего СССР, среди боксеров, умеющих/умевших говорить по-русски, не было никого лучше Усика. Усик — номер один.