Олег Матыцин: «Результат нашей команды в фигурном катании остается золотым»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с победой сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

— Мы знаем, что CAS безапелляционно закрыл дело наших фигуристов. МОК заявил, что специальным расследованием будут это дело продолжать. Чем закончится эта история, и как российская сторона будет реагировать?

— В первую очередь, я хотел мы обратиться в МОК или ВАДА с этим вопросом, как они будут оспаривать, какие аргументы будут использовать. Мы будем делать максимум возможного для защиты интересов наших спортсменов и тренеров. Мы готовы оказывать содействие в тех мероприятиях, которые будет планировать МОК или ВАДА. Мы остаемся надежнейшими партнерами международного спорта.

И одна из наших задач — противодействие использованию допинга. Все мероприятия и оценки со стороны Совета Европы, конференции ЮНЕСКО подтверждают, что мы выстроили одну из самых эффективных систем борьбы с допингом. Придерживаемся презумпции невиновности. Результат нашей команды в фигурном катании остается золотым.

Благодарю журналистов. Вы были очень корректны по отношению ко всем ситуациям, которые возникли в период Игр. Вы и ваши коллеги проявляли максимум уважения к спортсменам, тренерам, организаторам. Я уверен, что это тоже имело значительную долю успеха нашей команды. Спасибо! — сказал Матыцин.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.