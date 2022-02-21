Щербакова: «Хочу сказать спасибо за невероятный праздник»

Олимпийская чемпионка Игр Пекине Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Хочу сказать спасибо за невероятный праздник. Спасибо, что переживали за наших спортсменов. Это помогла нам выступить на Олимпийских играх в Пекине», — сказал Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине выиграла золотую медаль в турнире одиночниц. В прошлом году Щербакова стала чемпионкой мира.

В честь российских спортсменов, участвовавших на Олимпиаде в Пекине, была устроена торжественная церемония в Москве.