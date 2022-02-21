Валиева должна выступить на Кубке Первого канала
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган прокомментировал символическое награждение российских фигуристов за победу в командных соревнованиях на Играх в Пекине.
Напомним, что в Пекине торжественная церемония награждения спортсменов в этом виде программы не состоялась.
— Как ребята воспримут хотя бы такое награждение сейчас?
— Я считаю, что все наши фигуристы, которые выступали в Пекине, достойны самых высоких похвал. Выступили очень достойно. Мы очень признательны, что сейчас состоялось такое символическое награждение тех, кто победил в командном соревновании в Пекине. Естественно, мы ждем официальное награждение, и оно будет. Мы очень рады видеть чемпионов наших сердец на груди у ребят в виде вот этих сердечек. Чемпионов наших сердец мы увидим еще и на соревнованиях на Кубке Первого канала в Сочи и на показательных выступлениях в Москве.
— Уже понятно, кто выступит в Сочи?
— Мы будем ждать всю основную команду.
— В том числе Камилу?
— Да. Почему вопрос про Валиеву?
— Самое интересное сейчас.
— Я думаю, что все наши спортсмены достойны участвовать на любых самых крупных соревнованиях.
Финал Кубка России пройдет с 23 по 27 февраля, Кубок Первого канала пройдет 4-5 марта.