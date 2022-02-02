Ни один российский фигурист не вышел на тренировку перед командным турниром Олимпиады

В Пекине на главном катке проходит мужская тренировка перед командным турниром Олимпиады. От России на тренировку никто не вышел.

Из второй тренировочной группы на льду появились только итальянец Маттео Риццо и американец Нейтан Чен.

Ранее Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко уже провели первую тренировку перед стартом Олимпиады.

Командный турнир стартует 4 февраля. Одиночники первыми представят свои короткие программы. Состав сборной России пока не назван. Ожидается, что список будет оглашен 3-го февраля.

Личные соревнования в мужском одиночном катании пройдут с 8 по 10 февраля.