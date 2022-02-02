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Сегодня, 14:30

Ягудин о внимании к российским фигуристкам в Пекине: «Девчонки привыкли»

Ягудин считает, что внимание СМИ не помешает российским фигуристкам на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое мнение «СЭ» по поводу внимания СМИ к российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине.

— Мы общаемся после тренировки девушек, на которую пришли очень много журналистов. Не вредит ли такое серьезное внимание фигуристкам?
— Это все абсолютно нормально. Наши девчонки привыкли. Не первый топовый турнир для них. На протяжении двух-трех лет постоянное внимание, постоянные интервью. Они привыкли. Плюс фигуристки прилетели со сборов в Красноярске, где их снимали каждый день. Огромное количество СМИ на тренировке наших девушек — а куда приходят? Там, где интересно. А женская одиночка — самое интересное, что будет в фигурном катании на Олимпиаде.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Камила Валиева
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