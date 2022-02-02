Ягудин о внимании к российским фигуристкам в Пекине: «Девчонки привыкли»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое мнение «СЭ» по поводу внимания СМИ к российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине.

— Мы общаемся после тренировки девушек, на которую пришли очень много журналистов. Не вредит ли такое серьезное внимание фигуристкам?

— Это все абсолютно нормально. Наши девчонки привыкли. Не первый топовый турнир для них. На протяжении двух-трех лет постоянное внимание, постоянные интервью. Они привыкли. Плюс фигуристки прилетели со сборов в Красноярске, где их снимали каждый день. Огромное количество СМИ на тренировке наших девушек — а куда приходят? Там, где интересно. А женская одиночка — самое интересное, что будет в фигурном катании на Олимпиаде.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.