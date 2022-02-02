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Сегодня, 09:08

Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед началом Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото ОКР

Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед стартом Олимпиады.

Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, которые представят Россию на Играх в Китае, провели занятие на льду пекинского Столичного дворца спорта.

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Соревнования в мужском одиночном катании пройдут с 8 по 10 февраля. С 4 по 7 февраля пройдут командные соревнования.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://t.me/olympic_russia/5898
Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
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