Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед началом Олимпиады
Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед стартом Олимпиады.
Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, которые представят Россию на Играх в Китае, провели занятие на льду пекинского Столичного дворца спорта.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Соревнования в мужском одиночном катании пройдут с 8 по 10 февраля. С 4 по 7 февраля пройдут командные соревнования.
Источник: https://t.me/olympic_russia/5898
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