Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед началом Олимпиады

Российские фигуристы провели первую тренировку в Пекине перед стартом Олимпиады.

Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, которые представят Россию на Играх в Китае, провели занятие на льду пекинского Столичного дворца спорта.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Соревнования в мужском одиночном катании пройдут с 8 по 10 февраля. С 4 по 7 февраля пройдут командные соревнования.