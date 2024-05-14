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«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» — «Спартак».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» на своем поле победила «Спартак» в матче финала пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный мяч на 4-й минуте забил Кевин Андраде. Гол стал для колумбийца дебютным за «Балтику».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» вылетел из турнира.

Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал
14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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222
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