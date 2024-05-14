«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России

«Балтика» на своем поле победила «Спартак» в матче финала пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный мяч на 4-й минуте забил Кевин Андраде. Гол стал для колумбийца дебютным за «Балтику».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» вылетел из турнира.

Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.