Мишина о короткой программе в командном турнире: «Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть»

Мишина прокомментировала второе место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть. У нас в команде отличная атмосфера, будем бороться», — сказала Мишина.

Мишина и ее партнер Александр Галлямов набрали 82,64 балла и заняли второе место, уступив китайской паре Суй Вэнцзин/Хань Цун, у которой 82,83 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.