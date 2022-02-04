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Сегодня, 10:24

Мишина о короткой программе в командном турнире: «Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть»

Мишина прокомментировала второе место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российская фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть. У нас в команде отличная атмосфера, будем бороться», — сказала Мишина.

Мишина и ее партнер Александр Галлямов набрали 82,64 балла и заняли второе место, уступив китайской паре Суй Вэнцзин/Хань Цун, у которой 82,83 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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