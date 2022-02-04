Мишина прокомментировала отсутствие Москвиной на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анастасия Мишина высказалась об отсутствии ее тренера Тамары Москвиной на Олимпиаде в Пекине.

«Когда будет Москвина? В Китай лететь долго, она добирается. Пока на верблюдах до Красноярска, потом в Китай.



В Олимпийской деревне все хорошо, можно переезжать! На самом деле, правда все есть», — сказала Мишина.

Мишина в паре с Александром Галлямовым тренируется под руководством Москвиной.

Сегодня, 4 февраля Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном турнире. Россияне набрали 82,64 балла, первое место заняла китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун, у которой 82,83 балла.

Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.