Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:19

Мишина прокомментировала отсутствие Москвиной на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российская фигуристка Анастасия Мишина высказалась об отсутствии ее тренера Тамары Москвиной на Олимпиаде в Пекине.

«Когда будет Москвина? В Китай лететь долго, она добирается. Пока на верблюдах до Красноярска, потом в Китай.

В Олимпийской деревне все хорошо, можно переезжать! На самом деле, правда все есть», — сказала Мишина.

Мишина в паре с Александром Галлямовым тренируется под руководством Москвиной.

Сегодня, 4 февраля Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном турнире. Россияне набрали 82,64 балла, первое место заняла китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун, у которой 82,83 балла.

Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тамара Москвина
1
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Кацалапов рассказал, кто выступит от сборной России в короткой программе девушек на командном турнире Олимпиады
Мишина о короткой программе в командном турнире: «Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть»
Болгарева о хет-трике в ворота сборной Швейцарии: «Всю работу за меня сделали партнеры»
На Олимпиаде-2022 Россия поборется за третье место. Прогноз журналистов «СЭ»
Галлямов: «Вторые из-за того, что мы в Китае? Можно считать, что угодно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова: «Мишина и Галлямов катались абсолютно феноменально!»

Мишина о короткой программе в командном турнире: «Сделали все, что смогли. Обидно, что проиграли совсем чуть-чуть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости