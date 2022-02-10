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Сегодня, 06:33

Кондратюк рассказал о впечатлениях от Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от Олимпиады после выступления в произвольной программе.

«Впечатления от Олимпиады скорее положительные. Позитивных моментов было больше. Личный турнир был не столь успешный, как командный. Там удались обе программы.

Сегодня было полегче, чем в короткой. Вчера я получил выходной, хотел морально восстановиться. Сил не хватало на короткую.

Как провел вчерашний день? Я просто отдыхал, гулял, виделся с друзьями».

За произвольную Кондратюк набрал 162,71 балла. По сумме выступлений Марк получил 248,82 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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