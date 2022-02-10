Валиева с опозданием вышла на тренировку Олимпиады, Щербакова не появилась
Российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку личного турнира в Пекине.
Она вышла через две минуты после начала сессии, Александра Трусова появилась сразу после разрешения диктора.
Анны Щербаковой на тренировке нет, сообщает корреспондент «СЭ».
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