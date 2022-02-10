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Сегодня, 06:22

Валиева с опозданием вышла на тренировку Олимпиады, Щербакова не появилась

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Тренировка Камилы Валиевой.
Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку личного турнира в Пекине.

Она вышла через две минуты после начала сессии, Александра Трусова появилась сразу после разрешения диктора.

Анны Щербаковой на тренировке нет, сообщает корреспондент «СЭ».

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Камила Валиева
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