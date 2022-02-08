Слуцкая о короткой программе Мозалева: «Ох, как жалко! Сорвал элемент и просто опустил руки, перестал бороться»

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала прокат Андрея Мозалева в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Ох, как жалко! Очень жалко! Сорвал элемент — и все. На этом и программа закончилась, и катание. Он просто опустил руки и перестал бороться. А бороться надо до последнего вздоха, нельзя расслабляться. Не ожидали мы такого проката, все расстроены. Что на сальхов, что на аксель он поторопился, не дал себе даже наехать на ногу, чтобы его выбросило в прыжок. Он срывает себя сразу в поворот и...



Конечно, это волнение, может, где-то был пробел в подготовке. Это технические ошибки, которые вылезают. Это Олимпиада, здесь тоже такое бывает. Это непозволительно, но это бывает», — сказала в эфире канала «Россия 1».

По итогам короткой программы Мозалев набрал 77,05 балла и квалифицировался в произвольную программу.