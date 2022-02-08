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Сегодня, 07:21

Шмуратко: «Горд представлять Украину на Олимпиаде в Пекине»

Фигурист Шмуратко рассказал, что горд представлять Украину на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Украинский фигурист Иван Шмуратко поделился эмоциями от выступления в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

— Был рад кататься, на изоляции этого не сделать. Кататься на Олимпиаде — это лучшее чувство на свете, очень горд, что я здесь и представляю свою страну. Жду выступления в произвольной.

На изоляции все есть, кроме фигурного катания, а оно — самое главное на Олимпиаде. Чувствовал не очень хорошо, думал: «Я должен быть там, на льду». Когда вернулся с изоляции, чувства были еще более всеохватывающие, чем когда приехал сюда. Очень счастлив, хочу хорошо отдохнуть и продолжать исполнять свои программы. Очень хочу выступить в произвольной программе, это очень важно для меня.

Разница с юношеской Олимпиадой огромна. Там я был просто молодым пареньком, который и приехал и — вау. Это было моё первое выступление мирового класса. Я был горд, потому что прошёл путь с первых шагов на льду, первых выступлений дома до юношеской Олимпиады, и это было круто.

А потом мы смогли пробиться сюда. Многие говорили мне, что может получиться плохой результат, а может, хороший. Но главное — чтобы я наслаждался опытом. Некоторые такое ни разу в жизни не смогут почувствовать.

По итогам короткой программы Шмуратко набрал 78,11 балла и квалифицировался в произвольную программу.

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