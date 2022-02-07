Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:43

«Девушка, поцелованная богом». Авербух — о прокате Валиевой в произвольной программе ОИ

Авербух прокомментировал прокат Валиевой на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде
Микеле Антонов
Камила Валиева.
Фото Reuters

Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай).

«Валиева действительно событие в фигурном катании. Девушка, поцелованная богом. Все сошлось. Она попала к лучшим тренерам планеты. Браво! Валиева, безусловно, главный фаворит на основной женский турнир. Но тут многое будет зависеть от того, как все справятся с нервами. Хожу на многие тренировки. Очень хороша сейчас и Аня Щербакова. Будем следить. Но это не открытие. Весь мир знает об этом», — сказал Авербух «СЭ».

7 февраля российская фигуристка Валиева показала лучший результат в произвольной программе. Она набрала 178,92 балла. Второе место заняла Каори Cакамото из Японии (148,66). Замкнула тройку Маделин Скиза из Канады (132,04).

15-летняя Валиева принесла российской команде 10 очков. Сборная России набрала 74 очка и выиграла золото командного турнира по фигурному катанию Олимпиады.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
Камила Валиева
2
3
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»
Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова в командном турнире на Олимпиаде
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: результаты командного турнира, Россия — чемпион!

Тарпищев отреагировал на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости