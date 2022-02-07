Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай).

«Валиева действительно событие в фигурном катании. Девушка, поцелованная богом. Все сошлось. Она попала к лучшим тренерам планеты. Браво! Валиева, безусловно, главный фаворит на основной женский турнир. Но тут многое будет зависеть от того, как все справятся с нервами. Хожу на многие тренировки. Очень хороша сейчас и Аня Щербакова. Будем следить. Но это не открытие. Весь мир знает об этом», — сказал Авербух «СЭ».

7 февраля российская фигуристка Валиева показала лучший результат в произвольной программе. Она набрала 178,92 балла. Второе место заняла Каори Cакамото из Японии (148,66). Замкнула тройку Маделин Скиза из Канады (132,04).

15-летняя Валиева принесла российской команде 10 очков. Сборная России набрала 74 очка и выиграла золото командного турнира по фигурному катанию Олимпиады.