Рашид Рахимов продлил контракт с «Рубином»

«Рубин» сообщил о том, что Рашид Рахимов продолжит работу на посту главного тренера казанской команды.

Отмечается, что новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт Рахимова с клубом из Казани истекал этим летом.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. По итогам сезона-2023/24 казанцы заняли восьмое место в чемпионате России, набрав 41 очко в 30 матчах. До этого Рахимов работал в «Уфе», «Ахмате», «Амкаре» и «Локомотиве».