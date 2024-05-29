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Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мвтвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
История российского футболиста, который уехал из Краснодара в Париж.

Матвей Евгеньевич Сафонов
Дата рождения: 25 февраля 1999 года
Место рождения: Ставрополь, Россия
Рост: 186 см
Вид спорта: футбол
Позиция на поле: вратарь

Детство и юность Матвея Сафонова

Будущий голкипер сборной России родился в Ставрополе в семье бывшего баскетболиста, а впоследствии тренера молодежной команды баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгения и Лидии Сафоновых. В детстве Матвей занимался плаванием и шахматами, но особенно ему нравился футбол. Родители поддержали увлечение сына и позволили ему заниматься любимым делом.

«Отец сказал, что в профессиональном плане видел во мне перспективу, но переживал из-за роста. Все-таки я недостаточно высок для ряда позиций в баскетболе. А поскольку в тот момент я сам захотел заниматься футболом, папа с мамой не стали мне препятствовать. Дали заниматься тем, что нравится. И я своим родителям за это очень благодарен. Рад тому, как все сложилось, мы сделали правильный выбор», — рассказывал Сафонов пресс-службе «Краснодара».

Матвей Сафонов в &laquo;Краснодаре&raquo;. «Матвей плакал, страдал. Но было видно — хочет добиться результата!» Интервью тренера, который воспитал Сафонова

Так Матвей оказался в академии «Краснодара», где и делал первые шаги в футболе. Его первым тренером был Александр Рубцов, который показал Сафонова Алексею Чистякову.

«Впервые я увидел Матвея, когда еще не работал в футбольном клубе «Краснодар». Мне его показал мой друг, к сожалению, уже покойный Александр Рубцов — он тогда набирал ребят в команду 1999 года рождения. А раньше он меня просил по-товарищески — приглашал, и я занимался немножко с его вратарями. Я тогда еще работал в донецком «Шахтере», приезжал просто мастер-класс проводить», — вспоминал Чистяков в интервью «СЭ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера Матвея Сафонова в «Краснодаре»

Сафонов дебютировал в молодежной команде «Краснодара» в сезоне-2015/16. С черно-зелеными Матвей выиграл молодежное первенство России — 2017/18, восемь из 22 матчей сыграл «на ноль». В августе 2017 года голкипер провел первый матч в премьер-лиге — против «Амкара», когда основной вратарь «быков» Андрей Синицын получил травму.

«Помню, рубились с «Амкаром», сыграли 1:1. Моя единственная игра за основу «Краснодара» в сезоне-2017/18. Когда провел ее, понял, что хочу вернуться на этот уровень снова. Стремился к этому, работал и примерно через год получил следующий шанс. Вернулся в премьер-лигу — это было большое счастье!» — делился вратарь с пресс-службой клуба.

Во второй половине сезона-2018/19 Сафонов стал основным вратарем «Краснодара», в начале 2019-го подписал с клубом долгосрочный контракт. В 2020 году Матвей помог своей команде впервые пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

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«Эмоции сейчас утихли, но в раздевалке была буря. Мы все шли к этой цели: игроки, тренеры, болельщики. Без разницы, какой соперник попадется, но хочется попробовать себя с сильными командами. Посвящаю победу болельщикам и Сергею Николаевичу Галицкому, он долго этого ждал, а также всем родным и близким», — говорил Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ» сразу после победой над ПАОК в квалификационном раунде.

В дебютном матче «Краснодара» в Лиге чемпионов Сафонов был признан лучшим игроком встречи. В декабре 2020 года в матче против «Ренна» (1:0) Матвей впервые не пропустил в игре главного клубного турнира и помог своей команде одержать важную победу, которая позволила попасть в плей-офф Лиги Европы.

В «Краснодаре» Сафонов дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2018/19, 2019/20), один раз завоевывал серебряные медали (2023/24) и выходил в финал Кубка России (2022/23). В январе 2024-го вратарь подписал новый долгосрочный контракт с клубом — до 2029 года.

Матвей Сафонов. «А когда планируется медосмотр Портоса и Арамиса?» Как во Франции отреагировали на приезд Сафонова

Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»

В конце мая 2024 года появилась информация: российский голкипер может стать игроком «ПСЖ». Во вторник, 28 мая, стало известно о том, что голкипер «Краснодара» и сборной России прибыл в Париж. Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» сообщил, что российский вратарь проходит медицинское обследование, чтобы завершить свой переход.

«Сафонов в Париже? Да, это подтверждено, он проходит медобследование. Матвей прибудет в качестве второго номера, чтобы бросить вызов Доннарумме», — сказал Леклер «СЭ».

Вечером авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал контракт с французским клубом. Соглашение россиянина с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

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Карьера Матвея Сафонова в сборной России

Сафонов выступал за юношеские и молодежную сборные России. Вратарь был впервые вызван в главную сборную России 9 октября 2020 года: Матвея пригласили подготовки к матчам с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций УЕФА. На поле он тогда не вышел, но после дебютных сборов вместе с национальной командой Матвей заявил, что будет ждать своего шанса.

«В национальной команде выступают великолепные голкиперы — Антон Шунин, Гильерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом. Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанса выйти на поле в свитере первой сборной", — заявил Сафонов «СЭ».

Дебютную игру в национальной команде Матвей провел 1 июня 2021 года в контрольном матче против Польши. Спустя две недели вышел в стартовом составе против Финляндии (1:0) во втором туре группового раунда Евро-2020. Также голкипер защищал ворота в решающей игре за выход в плей-офф против Дании (1:4).

К маю 2024 года голкипер провел в национальной команде 12 матчей, пропустил восемь мячей и семь раз отыграл «на ноль».

Достижения Матвея Сафонова

  • серебряный призер чемпионата России (2023/24);

  • бронзовый призер чемпионата России (2018/19, 2019/20);

  • финалист Кубка России-2022/23;

  • лучший молодой футболист Российской премьер-лиги (2019/20);

  • лучший игрок сборной России (2021);

  • обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина (2021/22).

    Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Матвея Сафонова

Футболист в достаточно юном возрасте нашел супругу. В Краснодаре он встретил девушку по имени Анастасия Казачек. Пара встречалась с 2015 года. В 2019-м Сафонов сделал своей возлюбленной предложение, однако свадьбу несколько раз откладывали из-за ковидных ограничений.

Вскоре после скромного торжества в 2020 году стало известно, что футболист и его супруга станут родителями. В июне 2021 года в семье родилась дочь Майя. Однако вскоре после рождения первенца Матвей и Анастасия развелись. Об этом в своих соцсетях сообщила сама Казачек, заявив, что муж-футболист ей изменил.

Анастасия Сафонова, Матвей Сафонов и&nbsp;Марина Кондратюк. Бывшая жена Сафонова выложила скандальный пост. Уверяет, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее дочь и взыскать алименты в 13 тысяч рублей

«Можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой», — написала она.

Сам Сафонов о конфликте с бывшей женой и судебном процессе не высказывался. «СЭ» обратился за комментарием к отцу футболиста Евгению Сафонову. Тот заявил, что не слышал о намерении сына забрать дочь у бывшей супруги.

Только в 2023 году с разъяснениями в социальных сетях выступила новая избранница Сафонова — Марина Кондратюк. Она отметила, что Матвею не дают встречаться с дочерью, поэтому он обратился в суд. При этом отбирать ребенка у матери он не намерен.

«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. Полтора года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели, — это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей НИЧЕГО не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ.

Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано", — написала Кондратюк.

Социальные сети Матвея Сафонова

  • ВКонтакте

  • Instagram* (*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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