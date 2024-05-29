Верил в Кокорина, прокачал Влаховича и вывел «Фиорентину» во второй подряд финал еврокубка. Кто такой тренер Итальяно

Флорентийцы обязаны ему последними успехами.

«Фиорентина» второй сезон подряд сыграет в финале Лиги конференций. Успех даже в самом скромном еврокубке — великолепное достижение для клуба в его нынешнем виде. До этого команда выступала в финале континентального турнира лишь в сезоне-1989/90, когда уступила «Ювентусу» в битве за Кубок УЕФА (1:3 по сумме двух встреч). Если в прошлом году «фиалки» довольно ожидаемо проиграли «Вест Хэму» (1:2), то сейчас уже они сами явные фавориты пары с «Олимпиакосом» (даже несмотря на то, что игра пройдет в Афинах). Стабильными результатами на евроарене, как и остальными успехами последних лет, клуб обязан тренеру Винченцо Итальяно.

Тренер справляется в условиях странной трансферной политики

Винченцо возглавил «Фиорентину» перед началом сезона-2021/22 и мгновенно улучшил результаты команды: с 14-го места серии А подтянул на 7-е — самое высокое за предыдущие пять лет. С тех пор флорентийцы не выпадали из топ-8, а также стабильно прописались в континентальных турнирах и превратились в мощнейшего кубкового бойца. За три года с Итальяно «фиалки» поучаствовали в двух финалах Лиги конференций и финале Кубка Италии. В текущей кампании клуб даже участвовал в мини-турнире Суперкубка страны.

Очевидно, что прогресс начался после прихода тренера. До него клуб чуть ли не сражался за выживание: был 14-м и 16-м в сезонах-2020/21 и -2018/19 соответственно. На групповой стадии еврокубков «Фиорентина» не появлялась с розыгрыша-2014/15, в национальном Кубке проникла лишь в один полуфинал за шесть лет. Классная работа Итальяно, который вывел команду на новый уровень без громких приобретений.

Винченцо Итальяно. Фото Reuters

Но при этом трансферная политика — боль для фанатов клуба. Все из-за малых трат на новичков. Хотя «фиалкам» по-настоящему повезло с владельцем: в 2020-м Bloomberg опубликовал топ самых богатых людей мира — и состояние хозяина флорентийцев Рокко Комиссо оказалось чуть больше 9 миллиардов евро. Ни у кого из боссов клубов серии А и близко не было таких цифр, вот только это не сильно отображается в жизни. Портал transfermarkt считает, что состав «Фиорентины» лишь восьмой по дороговизне в чемпионате, а самый люксовый трансфер в эпоху Итальяно обошелся лишь в 24,5 миллиона евро. Эта сумма улетела «Штутгарту» за Николаса Гонсалеса. Аргентинец вообще оказался единственным, за кого отдали больше 15 миллионов.

При этом происходили серьезные продажи, которые мощно обогащали бюджет клуба. Только «Ювентус» суммарно вывалил больше 130 миллионов евро на Душана Влаховича и Федерико Кьезу, а ведь происходили и другие продажи. Например, прошедшим летом устроили нападающего Артура Кабрала в «Бенфику» (20 миллионов евро) и защитника Игора в «Брайтон» (16,5). Учитывая суммы входящих трансферов «фиалок», такая прибыль выглядит серьезно.

При этом сам Комиссо заявлял о готовности много вкладывать: приобретение «Фиорентины» для него подарок самому себе, а не бизнес-стратегия. Пока такие заявления кажутся популизмом, но мужчина очертил проблему, из-за которой не может вливать десятки миллионов. Клубу важно соответствовать правилам финансового фейр-плей, то есть сначала надо научиться стабильно зарабатывать, а уже потом тратить. «Деньги — не проблема. Я могу инвестировать много, но это не вписывается в правила ФФП», — рассказал Рокко.

Возможно, Комиссо все же лукавит — траты «Фиорентины» выглядят совсем жалкими даже на фоне прибыли от продаж игроков. Каждый год при Итальяно клуб показывал положительный трансферный баланс. А ведь в правилах фейр-плей учитываются и другие доходы. В любом случае очевидна важность Итальяно в результатах команды. Он выжимает максимум.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press

Круто развивает игроков и верил даже в Кокорина

«Фиорентина» пошла вверх во многом благодаря работе Итальяно с игроками. В команде практически каждый год кто-то созревал для топ-клубов — сейчас первыми на повышение находятся центральный защитник Никола Миленкович и нападающий Николас Гонсалес. Аргентинец вообще проводит самый результативный сезон в карьере (15+5 во всех турнирах) и закрепился в сборной. «Работа над мелкими деталями имеет решающее значение. Футбол постоянно меняется, и вы чему-то учитесь из каждого матча», — описал свою работу Итальяно.

Многим тренеру обязан и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, который работал с Итальяно первые полгода сезона-2021/22. За это время серб наколотил сумасшедшие 17 мячей и окончательно убедил топ-клубы. При этом Душан мог уйти из клуба раньше, но остался специально ради работы с Винченцо.

Душан Влахович и Винченцо Итальяно в «Фиорентине». Фото Global Look Press

«Он был одной из причин, по которой я решил остаться. Он всегда требователен к тебе и не позволяет расслабляться — благодаря этому ты постоянно прогрессируешь. Мне нравится такая работа, я счастлив играть за него», — отзывался Влахович.

Сам тренер верит в игроков, наверное, еще сильнее, чем они сами. Не зря Итальяно даже сравнивают с Джаном Пьеро Гасперини, который тоже виртуозно прокачивает футболистов. Винченцо многого ожидал даже от Александра Кокорина и верил, что россиянин может стать основным нападающим «Фиорентины». Россиянин появился в команде на полгода раньше и еще не успел разочаровать, ведь практически не играл из-за травм. Правда, оптимизм итальянца не оправдался, и через год после назначения тренера Кокорин уехал в аренду на Кипр.

«Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придет со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою главную функцию, а именно забивать голы», — рассуждал Итальяно.

Триумф в Лиге конференций станет логичным завершением трехлетнего цикла Итальяно в «Фиорентине». Тренер уже вывел команду на новый уровень и поспособствовал прогрессу футболистов. Осталось только завоевать трофей.