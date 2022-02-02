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Сегодня, 10:30

Грузинская фигуристка Губанова об Олимпиаде в Пекине: «Впечатления невероятные, что-то совершенно новое для меня»

Грузинская фигуристка Губанова высказалась о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Пекине.

«Впечатления невероятные, что-то совершенно новое для меня. Никогда не была на таких крупных соревнованиях. Хорошо, что здесь обеспечена большая безопасность против ковида. Здесь красивая арена, лед хороший.

Каково выходить на тренировку с лидерами из России? Как обычно. Я часто тренируюсь в России, так что все как на родине.

Нам хочется медаль в командном первенстве, но главное — показать чистый прокат.

Почему не делаем четверные прыжки? Не все способны. И в России больше возможностей для этого», — сказала она.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

 
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