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Сегодня, 16:32

ФФККР подтвердила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

В мужском одиночном катании команду представят Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил состав команды на короткую программу, включая Камилу Валиеву, но позднее удалил эту информацию.

Камила Валиева. Россия назвала состав на олимпийский командник фигуристов. Победа над США совершенно не гарантирована

По правилам олимпийского командного турнира составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами вечером накануне соревнований. Таким образом, в пятницу, 4 февраля, будет объявлено, кто представит команду в короткой программе в женском одиночном катании 5 февраля.

Капитаном сборной России в командном турнире стал Никита Кацалапов.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует завтра, 5 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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