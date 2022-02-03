ФФККР подтвердила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

В мужском одиночном катании команду представят Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил состав команды на короткую программу, включая Камилу Валиеву, но позднее удалил эту информацию.

По правилам олимпийского командного турнира составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами вечером накануне соревнований. Таким образом, в пятницу, 4 февраля, будет объявлено, кто представит команду в короткой программе в женском одиночном катании 5 февраля.

Капитаном сборной России в командном турнире стал Никита Кацалапов.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует завтра, 5 февраля.