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Сегодня, 14:28

Украинский фигурист Шмуратко заразился коронавирусом и пропустит командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета Украины.

20-летний спортсмен пропустит командный турнир на Олимпиаде в Пекине. У сборной Украины есть четыре лицензии на Игры — по одной для каждой дисциплине. Команда не сможет заменить Шмуратко и примет участие в командном турнире в трех дисциплинах из четырех: женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду.

Шмуратко чувствует себя хорошо и рассчитывает выступить в личных соревнованиях у мужчин, которые начнутся 8 февраля.

Командный турнир в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине начнется завтра, 4 февраля.

Источник: https://noc-ukr.org/news/22524/
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