Россия назвала состав на олимпийский командник фигуристов. Победа над США совершенно не гарантирована

Кладем на антресоли шапки, которыми собирались закидывать конкурентов.

Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале опубликовал стартовую заявку сборной России на командный турнир. До официального дедлайна на момент объявления оставалось еще три часа, что ставит под вопрос предыдущие заявления о том, что по тактическим соображениям состав до последнего будут держать в секрете. Сборные объявили составы без замен, и это логично, так как замены будут произведены после коротких программ и эти тактические соображения никто «палить» раньше времени не будет. Многое будет зависеть от результатов короткой программы.

Интересно, что через несколько минут информация пропала из соцсетей ОКР. Но интернет, как известно, помнит все.

Информация о команднике из соцсетей.

Так выглядит четверка сборной ОКР:

Россия: Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Кратко напомним правила. 10 сборных по очереди катают короткие программы у мужчин, танцев, пар (4 февраля) и женщин (6 февраля). Командный турнир — тот вид, где короткая и произвольная программы равноценны. Считаются не баллы, а очки, которые распределяются по системе 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Пять первых из десяти команд проходят в произвольные программы (6—7 февраля).

Российские фигуристы после командных соревнований на Олимпиаде-2018. Фото Getty Images

Важны не личные баллы, а разрыв между сборными

Из этой модели делаем главный вывод — важны зазоры и разница в очках между командами, а не то, сколько четверных прыгнут наши чудесные девушки или как мы разносим всех в парах. Если вам кажется, что у нас самое сильное в мире фигурное катание, то это правда. Но это не обязательно конвертируется в победу на данном турнире.

Главный соперник сборной России — США. Сразу проговорим, что есть теоретический вариант, при котором в борьбу за золото может вмешаться Япония, но необходимо стечение целой гущи обстоятельств. Японские мужчины могут выиграть у Нэйтана Чена в случае провала фаворита, японские пары могут несильно отстать от россиян, но в танцах разрыв будет велик — разве что россиян задвинут под американцев. Одну из программ у россиянок могут выиграть японские женщины. Но все равно японцам нужны сильные провалы и у россиян, и у американцев.

Если же мы говорим про противостояние Россия — США, то вырисовывается следующая ситуация в коротких программах.

Мужчины

Лучшие результаты в сезоне

Марк Кондратюк: 99,06.

Нэйтан Чен: 106,72.

Кто еще между нами или рядом: Сема Уно/Юма Кагияма (Япония, 102,58/100,64), Боян Цзинь (Китай, 97,89), Даниэль Грассль (Италия, 95,67), Морис Квителашвили (95,37).

Ситуация резко меняется, если мы возьмем средний балл Марка в этом сезоне — 84,87. Сравнивать надо подобное, но понятно, что в теории у россиянина может получиться не очень удачный прокат, а у его соперников — даже не прокат жизни, а чуть более точный. И американцы будут везти после первого вида нам четыре-пять баллов. Естественно, мы этого не хотим до крайней степени. Но это лайт-версия Пхенчхана-2018 с Михаилом Колядой. То есть исключать подобный вариант нельзя.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Танцы

Лучшие результаты в сезоне

Виктория Синицина/Никита Кацалапов: 87,89.

Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью: 84,79.

Кто еще между нами или рядом: никто.

Французов в командном турнире нет, так как у них слабые пары и женщины, хотя вряд ли бы присутствие Пападакис/Сизерона что-то изменило, они стали бы первыми и на разрыв между двумя главными сборными не повлияли. В битве россиян и американцев ключом будет лояльность судейской бригады к каждому из дуэтов, а это штука непредсказуемая. Но американцы совсем не так далеко от россиян, как кажется.

Однако после вчерашних новостей о том, что Александра Степанова и Иван Букин не сели на чартер до Пекина, альтернатив составу в танцевальных соревнованиях нет. Скорее повышаются шансы на участие Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Учитывая обстоятельства, можно предположить, что у Степановой/Букина тоже коронавирус — других причин не садиться в самолет на Олимпиаду просто невозможно придумать. На звонки тренер дуэта Александр Свинин вчера не отвечал.

Пары

Лучшие результаты в сезоне

Анастасия Мишина/Александр Галлямов: 82,36.

Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер: 70,15.

Кто еще между нами или рядом: Вэньцзинь Суй/Хань Цун (Китай, 80,07), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония, 73,98).

Один из ключевых видов для сборной США, которая может отлететь далеко. Для России важно обогнать Китай, чтобы не потерять лишнее очко. А вот американцы, во-первых, будут биться с японцами за третью строчку, а во-вторых, имеют за собой целую толпу преследователей — это грузины Карина Сафина/Лука Берулава, итальянцы Никола делла Моника/Маттео Гуаризе и другие. Будет неплохо, если они потеряют побольше очков.

Но вполне вероятен противоположный вариант: Россия со всем ее огромным преимуществом в парах выиграет у США лишь одно очко. Таковы особенности командного турнира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Женщины

Лучшие результаты в сезоне

Камила Валиева: 90,45.

Мэрайя Белл: 69,37.

Кто еще между нами или рядом: Вакаба Хигути (Япония, 79,73), Анастасия Губанова (Грузия, 69,50), Анастасия Шаботова (Украина, 63,92).

Еще один важнейший вид. Японка Хигути и Шаботова прыгают тройной аксель, Губанова катает в целом очень чисто. Лью на короткую программу не приехала, а у Белл явный потолок в виде отсутствия ультра-си и проблем с каскадом 3+3- наоборот. Борьба будет плотной, и устоит ли в ней (видимо) Мэрайя, большой вопрос. В то же время вряд ли что-то угрожает Валиевой даже в случае падения на тройном акселе. Но лучше его хотя бы приземлить.

Опять же, есть и другой вариант — Валиева в пух и прах разнесет всех, но Хигути ошибется, и Белл станет второй. И снова все наше огромное преимущество перетечет лишь в одно очко в турнирной таблице.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Таким образом, по итогам коротких программ везти соперникам несколько очков может как Россия, так и США. Будем надеяться, наша федерация сделала правильный выбор и с заменами на произвольную не подкачает.