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Сегодня, 11:28

Елизавета Арзамасова прокомментировала выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Арзамасова оценила выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Елизавета Арзамасова.
Фото Instagram

Российская актриса Елизавета Арзамасова прокомментировала выступление российских фигуристок на Олимпиаде.

Девушка призналась, что, не скрывая эмоций, восторгалась прокатами Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой в произвольной программе Олимпиады.

«Саша! Никто и никогда не делал на льду того, что сегодня сделала ты! Пять четверных прыжков! Фантастика! Уникальное трудолюбие, сила, напор! Мир увидел человека, на которого не действуют законы гравитации!

Аня! Золотая олимпийская чемпионка! Гармония, красота, профессионализм, выдержка! Правильно говорят: характер — это судьба!

Камила! Ты прекрасна! Ты победишь! На следующей Олимпиаде и последующих турнирах! Неправда! Тебя не сломали. Ты сможешь быть еще сильнее!

Девчонки! Вы влюбили в себя мир! За вас троих мы все сегодня переживали, как за близких родственников!" — написала Арзамасова в Instagram.

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.

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