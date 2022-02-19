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Сегодня, 18:58

CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на решение МОК отменить церемонию награждения призеров командного турнира

Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте решение, по поводу апелляции американских фигуристы с требованием провести церемонию награждения командного турнира до закрытия Олимпиады-2022 в Пекине. Рассмотрев данный вопрос, CAS принял решение отклонить апелляцию американцев.

Апелляцию в выездную панель CAS подали американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

Спортсмены добивались решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

Ранее сборная России выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию, американцы заняли второе место.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

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