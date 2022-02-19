CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на решение МОК отменить церемонию награждения призеров командного турнира

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте решение, по поводу апелляции американских фигуристы с требованием провести церемонию награждения командного турнира до закрытия Олимпиады-2022 в Пекине. Рассмотрев данный вопрос, CAS принял решение отклонить апелляцию американцев.

Апелляцию в выездную панель CAS подали американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

Спортсмены добивались решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

Ранее сборная России выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию, американцы заняли второе место.