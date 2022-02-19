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Анастасия Мишина: «Мы не следили за происходящим, были сконцентрированы на произвольной программе»

Мишина отреагировала на новость о том, что США подали в CAS требование о проведении церемонии награждения командного турнира
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анастасия Мишина отреагировала на новость о том, что США подали в CAS требование о проведении церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

— Мы не следили за происходящим, были сконцентрированы на произвольной программе, тренировках. Думаю, не мы решаем эти вопросы. Нас поставят перед фактом, и мы узнаем в то же время, что и все, — заявила Мишина.

Апелляцию в выездную панель CAS подали американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

Спортсмены добиваются решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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