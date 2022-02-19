Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 13:14

Американские фигуристы подали апелляцию, чтобы получить олимпийские медали за командный турнир

Адвокаты американских фигуристов уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о подаче апелляции с требованием вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, утверждает AP.

В письме, отправленном президенту МОК Томаса Баха в субботу, 19 февраля, адвокаты заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) за решением до воскресной церемонии закрытия. Американцы ссылаются на регламент МОК, в котором говорится о проведении церемонии награждения после завершения каждого спортивного мероприятия.

Напомним, что командный турнир по фигурному катанию выиграла сборная России, но из-за ситуации с Камилой Валиевой церемония награждения была отменена.

Камила Валиева. Отмена церемонии награждения фигуристок — позор для МОК. Права Валиевой нарушены

Источник: apnews.com
Олимпиада
2
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы спортивных пар в личном турнире
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости