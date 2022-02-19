Американские фигуристы подали апелляцию, чтобы получить олимпийские медали за командный турнир

Адвокаты американских фигуристов уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о подаче апелляции с требованием вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, утверждает AP.

В письме, отправленном президенту МОК Томаса Баха в субботу, 19 февраля, адвокаты заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) за решением до воскресной церемонии закрытия. Американцы ссылаются на регламент МОК, в котором говорится о проведении церемонии награждения после завершения каждого спортивного мероприятия.

Напомним, что командный турнир по фигурному катанию выиграла сборная России, но из-за ситуации с Камилой Валиевой церемония награждения была отменена.