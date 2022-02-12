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Сегодня, 18:12

Бестемьянова считает, что Синицина и Кацалапов показали лучший прокат в сезоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» оценила выступления российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине.

«Мне очень понравилось, как катались Степанова и Букин. Я очень за них болела. Если бы судьи были чуть благосклоннее, ребята бы могли обойти второй американский дуэт. Вика с Никитой выступили тоже очень достойно.

На мой взгляд, показали свой лучший прокат в этом сезоне. Есть ли у меня уверенность в золоте? Нет, уверенности у меня нет. Давайте дождемся произвольной программы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты вышли на лед с ритм-танцами. Виктория Синицина/Никита Кацалапов заняли второе место, Александра Степанова/Иван Букин — пятые, Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 14-е. Лидируют французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

 
Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

 

Олимпиада
Виктория Синицина
Наталья Бестемьянова
Никита Кацалапов
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