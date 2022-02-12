Тренер Синициной и Кацалапова прокомментировал их выступление в ритм-танце на Олимпиаде

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление своих подопечных в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине.

«Да, очень доволен их выступлением. Сегодня был прекрасный прокат. Получилось все, что хотели. Первое место французов и мировой рекорд не удивили. Они великолепная пара, потрясающие соперники. С ними всегда очень интересно конкурировать. От произвольной программы ожидаю хорошего проката, что ребята получат удовольствие и доставят нам его», — сказал Жулин «СЭ».

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца. За прокат пара получила 90,83 балла. Это новый мировой рекорд в ритм-танце.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место, набрав лучшие баллы в карьере — 88,85. Замыкают тройку лидеров Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США. У них в активе 87,13 балла.

Александра Степанова и Иван Букин получили 84,09 балла и занимают 5-е промежуточное место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут на 14-й позиции (71,66).