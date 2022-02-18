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Сегодня, 06:40

Бах признался, что расстроился из-за выступления Валиевой

Сергей Федоров
Корреспондент

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции подвел промежуточные итоги Олимпиады-2022.

«Александр Абраменко из Украины и Илья Буров из команды ОКР обнимались после финиша. Это очень символично, вот это я понимаю! Этот и другие примеры показывают, как Олимпиада объединяет людей.

Есть и грустная история, которая касается Камилы Валиевой. Могу сказать, что вчера я просто расстроился, когда смотрел за ее выступлением. Давление чувствовалось, его можно было потрогать. Я знаю, что такое выступать под большим давлением. Но такое давление я даже представить не могу. А ей всего 15 лет, я видел как она старалась собраться, как ей тяжело, как она хотела откатать программу до конца. Это психологическое давление, которому не позавидуешь. Возможно, она бы даже хотела не выступать», — сказал Бах.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании, набрав 251,73 балла. Александра Трусова стала второй — 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место — 224,09 балла.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Камила Валиева
Томас Бах
МОК
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