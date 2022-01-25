Авербух поддержал Коляду, который пропустит Олимпиаду в Пекине

Авербух отреагировал на замену Коляды на Семененко в составе сборной на Олимпиаду

Хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекин. Вместо Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

«В первую очередь, это очень большой удар по самому Мише, — сказал Авербух «СЭ». —Бесконечно поддерживаю Коляду, потому что это самый главный старт в карьере любого спортсмена. Ему уже 26, поэтому объективно, больше Олимпиады у него не будет. Очень жаль. Впереди чемпионат мира. Мы будем поддерживать его там! Тем не менее, команда у нас очень сильная».

Также Авербух отметил, что включение в состав может окрылить Семененко.

«Евгений Семененко тоже показывал очень хорошие результаты. Такое бывает. Датчане тоже выигрывали чемпионат Европы, когда они были запасными. Возможно, это окрылит Семененко и придаст ему сил. Все мальчики у нас примерно одного уровня. Поэтому, с точки зрения сборной, это не настолько потеря, сколько потеря для Миши, который мог бороться даже в командных соревнованиях за олимпийскую пятерку, это тоже очень почетно», — добавил Авербух.

Ранее, 25 января, Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав команды на Олимпийские игры в Пекине. В состав мужской сборной попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Позже, 20 января сообщалось, что в состав команды вошли Кондратюк, Мозалев и Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник значились запасными.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.