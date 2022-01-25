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Сегодня, 20:36

Стало известно, у кого зафиксированы положительные тесты на коронавирус на сборах фигуристов в Красноярске

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Егор Базин (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус.

Первый — фигурист Егор Базин, запасной сборной в танцах на льду, выступающий вместе с Елизаветой Худайбеодиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин.

Имя третьего источник не назвал, но это тренер из штаба Алексея Мишина.

Кроме того, как сообщают источники «СЭ», до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря». Ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой решили только сегодня после положительных тестов.

Сборы в Красноярске продлятся до 1 февраля, когда команда вылетит в Пекин.

Фигурное катание
Олимпиада
Софья Евдокимова/ Егор Базин
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