Стало известно, у кого зафиксированы положительные тесты на коронавирус на сборах фигуристов в Красноярске

Как стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус.

Первый — фигурист Егор Базин, запасной сборной в танцах на льду, выступающий вместе с Елизаветой Худайбеодиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин.

Имя третьего источник не назвал, но это тренер из штаба Алексея Мишина.

Кроме того, как сообщают источники «СЭ», до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря». Ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой решили только сегодня после положительных тестов.

Сборы в Красноярске продлятся до 1 февраля, когда команда вылетит в Пекин.