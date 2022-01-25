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Радионова оценила замену Коляды на Семененко в заявке на Олимпиаду в Пекине

Радионова назвала замену Коляды на Семененко на Олимпиаде форс-мажором
Данил Алешин
Корреспондент

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала «СЭ» замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекин. Вместо Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

«Грустно, обидно и печально, что Миша не поедет на Олимпиаду. Коронавирус сейчас всем может подпортить. Жалко, что так получилось, — сказала Радионова «СЭ». — Повлияет ли это в спортивном плане? Нет, потому что все ориентируются только на себя, чтобы показать максимальный результат. Самое главное, чтобы все наши ребята были здоровы. Хорошо, что Женя находится в хорошей форме. Поэтому и говорят, что запасные никогда не должны расслабляться, потому что бывают разные форс-мажоры».

Ранее, 25 января, Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав команды на Олимпийские игры в Пекине. В состав мужской сборной попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

20 января сообщалось, что в состав команды вошли Кондратюк, Мозалев и Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник значились запасными.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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