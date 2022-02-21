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«Попрощались с любимым Бин Дунь Дунем». Щербакова — о завершении Олимпийских игр в Пекине

Щербакова попрощалась с Бин Дунь Дунем и Олимпийскими играми в Пекине
Анна Горшкова
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала пост в Instagram, в котором попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине.

«Попрощались с любимым Бин Дунь Дунем. Теперь домой! Спасибо, что даже внутри Олимпийской деревни мы чувствовали любовь и поддержку», — написала спортсменка.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

17-летняя Щербакова на Олимпиаде завоевала золото в одиночном женском катании, без ошибок исполнив короткую и произвольную программы.

Россия по итогам турнира заняла девятое место в медальном зачете — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Фигурное катание
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
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