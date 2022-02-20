Загитова рассказала о впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями после завершения Игр в Пекине.

«Вот и подошли к концу Олимпийские игры — 2022. За это время произошло так много событий: радостных и грустных, неожиданных и желанных. Большое спасибо нашим спортсменам за их невероятные выступления и, конечно же, тренерам. Вы — наша гордость.

Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпиады. Как все устроено с другой стороны, очень интересно. Прекрасный опыт, за который я безумно благодарна Первому каналу!

Здорово, что, несмотря на такое тяжелое время пандемии, в Китае смогли провести Олимпиаду на высшем уровне. Спасибо, Пекин, я буду скучать», — написала Загитова в Instagram.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Первое место медального зачета Игр в Пекине заняла сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.