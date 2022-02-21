Фетисов сказал Валиевой, что она еще сможет выиграть олимпийскую медаль

Вячеслав Фетисов сказал Валиевой, что она еще сможет выиграть медаль на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, о чем беседовал с российской фигуристкой Камилой Валиевой по прилете ее в Россию после Игр-2022 в Пекине (Китай).

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата. Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду», — передает слова Фетисова «Собеседник».

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.