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Сегодня, 10:23

Фетисов сказал Валиевой, что она еще сможет выиграть олимпийскую медаль

Вячеслав Фетисов сказал Валиевой, что она еще сможет выиграть медаль на Олимпиаде
Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Instagram

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, о чем беседовал с российской фигуристкой Камилой Валиевой по прилете ее в Россию после Игр-2022 в Пекине (Китай).

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата. Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду», — передает слова Фетисова «Собеседник».

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Источник: https://sobesednik.ru/sport/20220219-kamila-esli-kto-to-budet-naezzat-xo
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Вячеслав Фетисов
Камила Валиева
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