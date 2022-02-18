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Сегодня, 17:05

«Ждали 10 дней после командника». Мишина прокомментировала старт соревнований в парном катании на Олимпиаде-2022

Мишина прокомментировала старт соревнований в парном катании на Олимпиаде-2022
Сергей Федоров
Корреспондент
Анастасия Мишина.
Фото Reuters

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, чем они занимались во время ожидания старта начала соревнований пар на Олимпиаде-2022.

«Ждали 10 дней после командника, это нормально. Кроме тренировок спали, ели, гуляли по деревне», — сказала фигуристка.

Мишина и Галлямов ранее представили короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. Они без ошибок исполнили тройной сальхов, выброс тройной флип и получили за прокат 82,76 балла.

После короткой программы фигуристы занимают третье промежуточное место. На первой позиции китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань (84,41), а на втором Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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