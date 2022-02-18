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Сегодня, 17:04

«Тарасова с Морозовым выдали свой лучший прокат». Бестемьянова — о выступлении пар в короткой программе

Бестемьянова подвела итоги короткой программы спортивных пар на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление российских пар в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Все три пары катались прекрасно. Китайцы катались тоже абсолютно фантастически. Тарасова с Морозовым наконец-то выдали свой лучший прокат. Молодцы! В тот день, когда это было нужно, они показали. Мне кажется, что по технике они выигрывают у китайцев. Мишина и Галлямов катались прекрасно! Мастерски, надежно. Были крошечные совсем огрехи, но они катались все равно замечательно. И Бойкова с Козловским катались роскошно. Жаль, что Саша коснулась рукой на выбросе. Завтра та пара, которая откатается чисто, выиграет. Без чистого проката выиграть у китайцев будет нереально», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Лидирует пара из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41). Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25). Замыкают тройку лидеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Наталья Бестемьянова
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