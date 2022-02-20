«Я разочарован». Американский фигурист Чен высказался об отмене церемонии награждения командника

Американский фигурист, олимпийский чемпион Нэйтан Чен в разговоре с журналистами после показательных выступлений высказался об отсутствии церемонии награждения командного турнира на Олимпиаде. 19 февраля США подали иск в CAS с требованием провести церемонию, но им было отказано.

«Я разочарован решением не проводить церемонию награждения. Мы сделали все возможное, был подан иск. Конечно, было бы лучше, если бы мы получили то, что заслужили, здесь. Это был бы большой момент для всех, кто здесь работал в нашей замечательной команде. А этот момент у нас забрали. Мы продолжали задавать вопросы об этой медали, проводили собрания. Мы здесь хорошо катались, сделали свою часть работы и хотели пройтись с медалями. Мы разочарованы», — сказал Чен.

Ранее, 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото в командных соревнованиях.