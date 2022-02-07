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Сегодня, 06:08

Сборная России досрочно выиграла золото Олимпиады в командном турнире

Екатерина Савостина
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Global Look Press

Сборная России досрочно выиграла золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию.

После выступления спортивных пар у российской команды было 55 очков. Сборная России опережала идущих следом США и Японию на 7 очков.

Для досрочной победы танцорам Виктории Синициной и Никите Кацалапову было достаточно занять место не ниже третьего. После проката они набрали 128,17 балла и уже точно займут место в первой двойке.

За сборную России в командном турнире выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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