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Сегодня, 10:28

Трусова сделала необычный парный элемент с Тарасовой и Морозовым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила необычный элемент парного катания по окончании показательных выступлений на Олимпиаде.

Трусова сама вытолкнула на лед Владимира Морозова и сначала сделала тодес с ним, а затем Морозов взял в одну руку и Трусову, и свою партнершу Евгению Тарасову и покрутил вокруг себя.

Также Трусова сделала несколько прыжков, в том числе чистый четверной лутц.

Анна Щербакова никаких элементов после показательных выступлений не делала.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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