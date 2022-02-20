Трусова сделала необычный парный элемент с Тарасовой и Морозовым

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила необычный элемент парного катания по окончании показательных выступлений на Олимпиаде.

Трусова сама вытолкнула на лед Владимира Морозова и сначала сделала тодес с ним, а затем Морозов взял в одну руку и Трусову, и свою партнершу Евгению Тарасову и покрутил вокруг себя.

Также Трусова сделала несколько прыжков, в том числе чистый четверной лутц.

Анна Щербакова никаких элементов после показательных выступлений не делала.