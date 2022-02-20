Китайские фанаты бурно поприветствовали номер Трусовой со снятым пальто
Зрители громче всех приветствовали Трусову во время показательного выступления на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Александра Трусова представила свой показательный номер по мотивам комикса Wonder Woman на Олимпиаде в Пекине.
Россиянку зал приветствовал громче всех из выходивших на лед в первом отделении фигуристов. Особенно острые эмоции вызвал момент в программе, когда Трусова снимает с себя пальто, оставаясь в топике и шортах. В программе она сделала тройной лутц и тройной флип.
Трусова завоевала на Олимпиаде серебро в личном турнире, уступив чемпионке Анне Щербаковой четыре балла.
Трусову поприветствовали бурнее всех. pic.twitter.com/RfWRhgWquW— Lublineс93 (@Lublinec931) February 20, 2022
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