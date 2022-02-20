Китайские фанаты бурно поприветствовали номер Трусовой со снятым пальто

Зрители громче всех приветствовали Трусову во время показательного выступления на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова представила свой показательный номер по мотивам комикса Wonder Woman на Олимпиаде в Пекине.

Россиянку зал приветствовал громче всех из выходивших на лед в первом отделении фигуристов. Особенно острые эмоции вызвал момент в программе, когда Трусова снимает с себя пальто, оставаясь в топике и шортах. В программе она сделала тройной лутц и тройной флип.

Трусова завоевала на Олимпиаде серебро в личном турнире, уступив чемпионке Анне Щербаковой четыре балла.