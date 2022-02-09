«Опять эти русские всех обманывают». В США уничтожают российских фигуристов

Американские болельщики отреагировали на новость о том, что награждение фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за возможного положительного допинг-теста у одного из представителей сборной России.

Сегодня, 9 февраля, издание Inside The Games сообщило, что причиной переноса награждения стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Отмечалось, что вопрос имеет отношение к тесту, сделанному до старта соревнований в Китае.

RogueM2020: «Они все еще употребляют все это... У вас уже отобрали флаг и гимн. Вы хотите, чтобы вас вообще отстранили от соревнований? В чем логика? И это я еще не говорю о несправедливости по отношению к партнерам по команде, которые следуют правилам».

John F. Power: «Всю команду ОКР должны отстранить, эти русские всегда обманывают».

Alexander_Fooy: «А можно уже просто окончательно их забанить?»

Autumn Wolfer: «Я бы предложила отстранить их от командных соревнований. Никакого хоккея, баскетбола, командника в фигурном катании и так далее. Только индивидуальные представители, которые должны проходить тесты на допинг прямо перед соревнованиями. Плюс они должны соревноваться как независимые спортсмены, а не как представители какой-то страны или Олимпийского комитета какой-то страны».

LayHanyu: «Почему всегда именно эта страна?»

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Второе место заняла команда США, на третьем месте — Япония.

Церемония награждения должна была пройти на следующий день — во вторник. Новая дата проведения мероприятия пока не определена.