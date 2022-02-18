Ягудин обратился к Щербаковой, Трусовой и Валиевой: «Будьте с Тутберидзе до конца карьеры»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил события Олимпиады в Пекине в соревнованиях женщин.

«Тяжелые сутки, — написал Ягудин в Instagam. — Лично мне понадобились 24 часа, чтобы переварить все то, что вчера произошло. Олимпиада 2002 года, где мы с Плющенко боролись за золото, 2018 год — заруба Медведевой и Загитовой — это все уже не кажется такой драмой, как-то, что произошло вчера в Пекине.

Признаюсь, я ни за кого не болел отдельно. Я переживаю за каждого, кто выступают за мою Родину. И всех трех девочек люблю одинаково.

Восхищаюсь Трусовой, которая в произволке сделала то, что скорее всего не повторит никто из девочек долгие годы, а может и никогда. Восхищаюсь Валиевой, которая поцелована Вселенной и находится на другом, каком-то внеземном уровне. Обсуждать лишний раз, что вчера с ней произошло не хочу. Кажется, друзья мы переборщили с этими обсуждениями и вниманием к самой талантливой фигуристке в истории.

И, конечно, я восхищаюсь Щербаковой, у которой случилась драма с коньками за несколько дней до старта Игр. Обыватель никогда не поймет эту проблему, но сломанные коньки перед соревнованиями — это катастрофа для фигуриста. И то, что она выступала в необкатанных коньках и стала Олимпийской чемпионкой говорит о том, что она выдающийся спортсмен с железными нервами.

Девочки, живите долго. Будьте в спорте долго. Будьте с Этери Георгиевной до конца карьеры. Золотая медаль одна. А вас трое.

Конечно, я отдельно хотел сказать, что восхищаюсь Этери Георгиевной и ее командой в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Тутберидзе — феноменальный тренер. Этери Георгиевна не очень любит много говорить, и я тоже не буду. Я просто хотел бы отправить любого, кто считает, что Тутберидзе что-то делает не так на ее странице в Википедии и посчитать сколько медалей стране принесла Этери Георгиевна».

Победу одержала Анна Щербакова. Александра Трусова стала второй. Камила Валиева заняла четвертое место.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.