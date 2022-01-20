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Сегодня, 13:43

Матыцин заверил, что Латыпову организуют перелет на Олимпиаду в Пекин

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что российская сторона организует биатлонисту Эдуарду Латыпову перелет на Олимпиаду в Пекин.

«Все вопросы, связанные с логистикой и обеспечением тренировочного процесса, будут решены, никаких сбоев не произойдет. Будем работать в соответствии с ситуацией и находить решения для того, чтобы наши ведущие спортсмены, в числе которых и Эдуард Латыпов, сохранили хорошую форму и приняли участие в Олимпиаде», — приводит ТАСС слова Матыцина.

6 января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус, после этого спортсмен был помещен на карантин. Оргкомитет Олимпиады в Пекине требует, чтобы спортсмен вылетел в Китай не раньше 28 января, в то время как вся остальная российская команда вылетит на соревнования на два дня раньше.

В случае если Латыпов сдаст отрицательный тест на коронавирус, он сможет принять участие в заключительном перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдет с 20 по 23 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13478175
Биатлон
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по биатлону
Олег Матыцин
Эдуард Латыпов
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