Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 18:42

Тренер Бабикова: «Антон и Карим Халили доказали, что достойны выступать на Олимпийских играх»

Анна Горшкова
Корреспондент

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал победу спортсмена в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Я не понимаю, почему состав команды отбирали только по этапу в Рупольдинге. В Оберхофе Цветков не выиграл ни одной гонки у Бабикова, а Антон вытащил сингл-микст. Кроме того, мне непонятно, почему Цветков не бежал сегодня. Считаю, что Бабиков и Халили доказали сегодня, что достойны выступать на Олимпийских играх», — приводит слова Никитина Metaratings.ru.

Ранее Союз биатлонистов России опубликовал состав мужской сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными стали Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-babikova-anton-i-karim-dokazali-chto-dostoyny-vystupat-na-olimpiyskikh-igrakh-1176137/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
Карим Халили
1
1
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Бабиков выиграл гонку и запутал олимпийский отбор. Нужен ли Антон в Пекине?
«Ежедневные ПЦР-тесты — инструмент для манипуляций. C их помощью нашу сборную могут подставить на Олимпиаде». Предупреждение Александра Смирнова
Резцова: «Запасной Бабиков на Олимпиаде может быть полезнее, чем основной Латыпов»
Онищенко: «Думаю, Жамнов поправиться к Олимпиаде не успеет, в конце концов, может и дистанционно поруководить»
«Летом могут приехать игроки НХЛ». Фетисов — о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады
«Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде». Быков — о возможном переносе хоккейного турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин заверил, что Латыпову организуют перелет на Олимпиаду в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости